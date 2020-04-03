Львица в зоопарке перепутала ребенка с зеброй. Видео

Иногда одежда может сбить с толку некоторых людей. Необычный фасон костюмов или сливающийся с цветом кожи наряд часто создавали казусные ситуации для своих владельцев. Подобная ситуация произошла и в Орегонском зоопарке в США. Там львица перепутала ребенка с зеброй.

Трехмесячный Джек еще слишком мал, чтобы запомнить свой первый поход в зоопарк, но его родители точно никогда не забудут этот день. Дело в том, что львица по имени Кая приняла малыша за зебру и активно пыталась дотянуться до него.

Все из-за одежды, в которую был одет Джек. Кофта мальчика по цвету черно-белая, да еще и в полоску. Ребенок был в капюшоне и, видимо, поэтому напомнил львице маленькую зебру. Видеозапись происходящего опубликовало издание The Sun на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, как львицу заинтересовал малыш и она изо всех сил пытается пробраться к нему. В ход шли не только лапы, но и зубы. К счастью, Каю и Джека разделало прочное стекло, и ребенок продолжал невозмутимо сидеть на полу в то время, как животное пыталось лапами дотянуться до него.