Львам из Лондонского зоопарка подарили валентинки в честь Дня всех влюбленных

Сегодня, 14 февраля, традиционно отмечают День святого Валентина. Однако в этом году праздничные подарки получили не только влюбленные люди, но и животные. Смотрители преподнесли паре львов, проживающих в Лондонском зоопарке, необычные сувениры. Об этом сообщил ОТР.

Львам подарили валентинки в виде двух сердец. Подарки сделали из переработанных пожарных шлангов и ароматизировали их любимыми специями. Животным сувениры понравились. Они долго изучали игрушки и с удовольствием терлись о них. После звери отправились отдыхать.

Львы поселились в Лондонском зоопарке в прошлом году. Они попали туда в рамках международной программы разведения исчезающих видов.

Ранее российский экологический оператор призвал правильно утилизировать все отходы, которые образовались после Дня святого Валентина. Сроки разложения многокомпонентной упаковки могут достигать сотни лет.