12 августа 2023, 15:04
Лучшие пчеловоды России рассказали, как выбрать правильный мед
Пчеловод Станчак: натуральный мед без примесей должен течь непрерывной струей
Всероссийская ярмарка меда стартовала в музее-заповеднике «Коломенское». Главные пчеловоды страны рассказали РИА «Новости», как выбрать правильный продукт и не нарваться на подделку.
Пчеловод из Адыгеи Анатолий Станчак заявил — если мед ненатуральный или он содержит какие-либо примеси, он будет стекать прерывистой струей. Другой специалист посоветовал обращать внимание на медовые капли — он должны «подтягиваться» вверх при выкладывании ложкой.
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«Мед должен быть в меру сладкий, мед должен иметь кратковременное послевкусие <…> должен оставлять кислинку», — добавил пчеловод из Башкирии Фируз Мукимов.
Лучше всего лакомство хранить в прохладном месте — в холодильнике или на балконе. Так продукт может оставаться пригодным к употреблению на протяжении тысячи лет. Агентство уточнило, что больше всего лакомства производят в Башкирии и Краснодарском крае.
Православные 14 августа отметят Медовый Спас. В этот же день начнется Успенский пост, который завершится через две недели. На столы было принято подавать выпечку и питной мед.
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