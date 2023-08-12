Интересное 12 августа 2023, 15:04 Лучшие пчеловоды России рассказали, как выбрать правильный мед Пчеловод Станчак: натуральный мед без примесей должен течь непрерывной струей Unsplash

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Всероссийская ярмарка меда стартовала в музее-заповеднике «Коломенское». Главные пчеловоды страны рассказали РИА «Новости», как выбрать правильный продукт и не нарваться на подделку.

Пчеловод из Адыгеи Анатолий Станчак заявил — если мед ненатуральный или он содержит какие-либо примеси, он будет стекать прерывистой струей. Другой специалист посоветовал обращать внимание на медовые капли — он должны «подтягиваться» вверх при выкладывании ложкой.

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«Мед должен быть в меру сладкий, мед должен иметь кратковременное послевкусие <…> должен оставлять кислинку», — добавил пчеловод из Башкирии Фируз Мукимов.

Лучше всего лакомство хранить в прохладном месте — в холодильнике или на балконе. Так продукт может оставаться пригодным к употреблению на протяжении тысячи лет. Агентство уточнило, что больше всего лакомства производят в Башкирии и Краснодарском крае.

Православные 14 августа отметят Медовый Спас. В этот же день начнется Успенский пост, который завершится через две недели. На столы было принято подавать выпечку и питной мед.