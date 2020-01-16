Louis Vuitton приобрел самый большой в мире алмаз

По данным издания «Инфореактор», драгоценность добыла компания Lucara Diamond Corp. в Республике Ботсване. Вес камня составляет около 352 граммов, а масса равняется 1758 каратам. Это самый крупный камень, который когда-либо добывался в Ботсване, также один из самых крупных алмазов без повреждений в истории.

Точная стоимость покупки остается тайной, но есть предположение, что Louis Vuitton выложил за алмаз около 50 миллионов долларов. Также дом моды поделился своими планами на этот камень: его разобьют превратят во множество бриллиантов.

Берк подчеркнул, что конкуренты Louis Vuitton были обескуражены его решением: никто и не думал, что компания так ценит украшения премиум-класса.

«Думаю, что это придаст некую пикантность, пробудит индустрию», — заметил директор.