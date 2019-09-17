  • Лошадь ждала троллейбус вместе с петербуржцами. Видео

    17 сентября 2019, 11:48

    Наза Салех Захи

    Пасмурное утро жителям Санкт-Петербурга скрасила лошадь. Она вместе с ними ждала троллейбус и даже попыталась в него войти, чем очень повеселила окружающих. Видео этого эпизода появилось в интернете.

    Животное паслось рядом с остановкой на Ленинском проспекте города. Когда на дороге появился троллейбус, лошадь проявила к нему недюжинный интерес и решила туда заглянуть. Впрочем позже она спокойно отошла в сторону и продолжила щипать траву.

    Видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

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    Как отметили очевидцы, хозяев животного поблизости не было. В Сети развернулась дискуссия на эту тему.

    «А коняшка-то не худенький такой. Ухоженный. Люди, не паникуйте, хозяин же не может вместе с ним травку щипать. Вот вывел, потом заберет», — заявил комментатор.

    «Лошади, которые катают в городе, обычно долго не живут», — написал другой пользователь. При этом он отметил, что рядом с остановкой находится конюшня. По его словам, животные оттуда периодически пытаются сбежать.