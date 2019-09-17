Лошадь ждала троллейбус вместе с петербуржцами. Видео
Животное паслось рядом с остановкой на Ленинском проспекте города. Когда на дороге появился троллейбус, лошадь проявила к нему недюжинный интерес и решила туда заглянуть. Впрочем позже она спокойно отошла в сторону и продолжила щипать траву.
Видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».
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Как отметили очевидцы, хозяев животного поблизости не было. В Сети развернулась дискуссия на эту тему.
«А коняшка-то не худенький такой. Ухоженный. Люди, не паникуйте, хозяин же не может вместе с ним травку щипать. Вот вывел, потом заберет», — заявил комментатор.
«Лошади, которые катают в городе, обычно долго не живут», — написал другой пользователь. При этом он отметил, что рядом с остановкой находится конюшня. По его словам, животные оттуда периодически пытаются сбежать.