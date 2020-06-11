Лось забрел на МКАД. Видео

Очевидцы засняли на видео, как молодой лосенок вышел из леса на МКАД в районе Косино. Водитель хотел проводить его до леса, но спугнул лося, и тот побежал дальше по шоссе.

«Мы на такси были. Когда лось убежал, мы поехали дальше. Таксист вышел из автомобиля, хотел его с дороги отвести, но случайно спугнул», — рассказал очевидец.

А вот в Новой Зеландии жители страдают от диких кур, пришедших в деревни. В Западном Окленде сиплое кудахтанье пернатых мешает местным спать. Цыплята опустошают сады и огороды. Более того, некоторые новозеландцы жалеют птиц и подкармливают их. Оставленная еда, в свою очередь, привлекает полчища крыс размером с кошку.