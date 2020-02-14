    14 февраля 2020, 22:59

    Лолиту после выступления охватил удушающий кашель, еле отпоили

    Арина Гудилова

    После выступления на Кремлевской сцене на концерте в честь дня всех влюбленных Лолита вышла к прессе. Во время интервью певицу охватил удушающий кашель.

    Как пишет «Комсомольская правда», Милявская похвасталась репортерам кольцом с бриллиантом, которое является подарком от нового поклонника. Отвечая на очередной вопрос, артистка закашлялась. Сначала она пыталась не обращать внимание на приступ, но потом попросила у своих помощников принести воды.

    «Воды, дайте воды, у меня аллергия на что-то», — сообщила певица репортерам.

    Глотнув из термокружки напиток, артистка попыталась продолжить интервью, однако приступ кашля был такой сильный, что ей пришло резко закончить общение с прессой.

    Лолита даже не смогла дойти до гримерки и, сначала, встала у лестницы фойе, а потом и вовсе присела прямо на ступеньках. Несколько минут певицу обмахивали и отпаивали ее помощники, в результате она сама смогла дойти в гримерку.

    «У нас есть таблетки от аллергии», — успокоили журналистов представители звезды.

    Ранее певица сообщила, что сейчас находится в бракоразводном процессе. Она намерена признать свой брак с Дмитрием Ивановым фиктивным.