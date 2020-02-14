Лолиту после выступления охватил удушающий кашель, еле отпоили

После выступления на Кремлевской сцене на концерте в честь дня всех влюбленных Лолита вышла к прессе. Во время интервью певицу охватил удушающий кашель.

Как пишет «Комсомольская правда», Милявская похвасталась репортерам кольцом с бриллиантом, которое является подарком от нового поклонника. Отвечая на очередной вопрос, артистка закашлялась. Сначала она пыталась не обращать внимание на приступ, но потом попросила у своих помощников принести воды.

«Воды, дайте воды, у меня аллергия на что-то», — сообщила певица репортерам.

Глотнув из термокружки напиток, артистка попыталась продолжить интервью, однако приступ кашля был такой сильный, что ей пришло резко закончить общение с прессой.

Лолита даже не смогла дойти до гримерки и, сначала, встала у лестницы фойе, а потом и вовсе присела прямо на ступеньках. Несколько минут певицу обмахивали и отпаивали ее помощники, в результате она сама смогла дойти в гримерку.

«У нас есть таблетки от аллергии», — успокоили журналистов представители звезды.

Ранее певица сообщила, что сейчас находится в бракоразводном процессе. Она намерена признать свой брак с Дмитрием Ивановым фиктивным.