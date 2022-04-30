Людмила Улицкая стала лауреатом литературной премии «Форментор»

Российская писательница Людмила Улицкая получила международную литературную премию «Форментор». Кроме того, женщине вручили 50 тысяч евро. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на сайт испанского фонда «Форментор».

По словам членов жюри, писательница способна фиксировать самые тонкие эмоции человеческой души. Кроме того, по их словам, она рассказывает с особой чуткостью о людях, которые потерялись в лабиринте мира. Своей литературой Улицкая восстанавливает достоинство мужчин и женщин.