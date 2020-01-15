15 января 2020, 19:15
Люди охладились на полградуса за последние 150 лет
Американские ученые провели исследование и выяснили, что температура человеческого тела упала с 37 до 36,6 градусов с середины XIX века. Об этом сообщила «Газета.ру».
Ученые сравнили разные исследования, которые проводились с 1862-го по 1930-й годы, с 1971-го по 1975-й годы и с 2007-го по 2017-й годы. По результатам удалось сделать вывод, что каждый год средняя температура тела человека снижается приблизительно на 0,003–0,004 градуса.
Предполагаемая причина «охлаждения» — уменьшение количества энергии, которое людям приходится тратить в повседневной жизни.