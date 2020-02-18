    18 февраля 2020, 22:34

    Любовь сильнее ядерной войны. Житель Екатеринбурга позвал девушку замуж с помощью компьютерной игры

    Ирина Нагайникова

    Жительница Екатеринбурга получила предложение руки и сердца в компьютерной игре Metro Exodus: Sam’s Story. Подготовку предложения молодой человек начал в ноябре 2019 года, написав разработчикам. Об этом сообщил сайт Life.ru.

    Екатеринбуржец Александр связался с разработчиками игры и получил согласие. В виртуальном мире на крыше одного из зданий постапокалиптического Владивостока появилась надпись «Фанни, будь моей женой».

    В гостях у друзей Александр предложил Фанни сыграть в новую компьютерную игру.

    «Я зашла в игру, прошла буквально немножко и обнаружила на крыше здания эту надпись. Первая реакция — это, конечно же, шок. Параллельно в этот момент он садится на колено и делает предложение, говоря о том, что таким образом он хотел доказать, что его любовь сильнее любой ядерной войны, и спросил, буду ли я его женой. Я согласилась. Еще примерно час сидела и не понимала, что произошло», — поделилась воспоминаниями Фанни.

    Пара познакомилась в 2012 году в университете. До 2015 года они были друзьями, а после начали встречаться. По словам Фанни, они пока выбирают дату свадьбы.

    Сообщается, что надпись останется в игре навсегда.