Любовь сильнее ядерной войны. Житель Екатеринбурга позвал девушку замуж с помощью компьютерной игры

Екатеринбуржец Александр связался с разработчиками игры и получил согласие. В виртуальном мире на крыше одного из зданий постапокалиптического Владивостока появилась надпись «Фанни, будь моей женой».

В гостях у друзей Александр предложил Фанни сыграть в новую компьютерную игру.

«Я зашла в игру, прошла буквально немножко и обнаружила на крыше здания эту надпись. Первая реакция — это, конечно же, шок. Параллельно в этот момент он садится на колено и делает предложение, говоря о том, что таким образом он хотел доказать, что его любовь сильнее любой ядерной войны, и спросил, буду ли я его женой. Я согласилась. Еще примерно час сидела и не понимала, что произошло», — поделилась воспоминаниями Фанни.

Пара познакомилась в 2012 году в университете. До 2015 года они были друзьями, а после начали встречаться. По словам Фанни, они пока выбирают дату свадьбы.

Сообщается, что надпись останется в игре навсегда.