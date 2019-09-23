Лицо британки покрылось шишками после неправильного введения филлеров

20 операций и пол-ляма, чтобы распухнуть до состояния Кардашьян. Модель разочаровалась в пластике Подробнее

26-летняя Келли Милн, у которой трое детей, купила инъекции в интернете. С помощью филлеров она хотела подправить форму губ и убрать носогубные складки.

Операция Милн прошла неудачно, почти сразу после введения препарата ее лицо стало болеть и распухать, щеки покрылись пузырями. По словам женщины, ее лицо горело, появились покраснения и гнойные воспаления.

Келли Милн пришлось обратиться к специалистам, врачи назначили ей долгий курс антибиотиков. Чтобы удалить фурункулы, женщине придется сделать операцию. Лечение обойдется многодетной маме в четыре тысячи фунтов (почти 320 тысяч рублей).

Келли обратилась в компанию, которая производит филлеры, и пожаловалась на товар. Представители компании не признали своей вины и отказались выплатить компенсацию. Они пояснили, что препараты предназначены для использования высококвалифицированными профессионалами в сфере косметологии.

Ранее сообщалось, что американская модель Дженнифер Памплона перенесла более двадцати пластических операций и заплатила полмиллиона долларов, чтобы стать похожей на звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.