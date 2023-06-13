Интересное 13 июня 2023, 19:21 Литературный критик Мильчин назвал «Сравнительные жизнеописания» Плутарха книгой, изменившей его жизнь

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Первое место в списке книг, изменивших жизнь литературного критика и журналиста Константина Мильчина, занимает произведение древнегреческого писателя Плутарха «Сравнительные жизнеописания». Об этом передала «Вечерняя Москва».

Далее в рейтинге Мильчина следует сатирический роман французского писателя Франсуа Рабле о двух великанах-обжорах. Третье место заняли русские сказки, на четвертом расположился роман «Похождения бравого солдата Швейка» писателя Гашека.

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Заключает пятерку лидеров произведение «Путешествие на Запад» китайского писателя У Чэнъэня с размышлениями об истине и философии.