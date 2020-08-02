Лисица украла у берлинцев 100 туфель за несколько недель

Жители района Целендорф в столице Германии несколько недель с досадой замечали, что кто-то по нам ворует их обувь, выставленную за дверь на заднем крыльце. Пропадали пары и одиночные шлепанцы. На кроссовки неизвестный злоумышленник не польстился ни разу.

Горожане обсудили пропажи в районном чате, и один из них пришел к выводу, что орудует не двуногий вор, а животное. Мужчина рассказал DailyNews, что начал охотиться на грабителя на городском пустыре и вскоре увидел молодого лиса, который деловито нес в кусты пару синих шлепанцев.

Еще два дня ушло у Кристиана Мейера на то, чтобы найти нору лиса и лишить его трофеев. Были найдены и одиночные шлепанцы, и пары обуви, многие не пострадали, и только некоторые были всерьез погрызены.

Любопытно отметить, что свои тапки берлинец так и не нашел. Однако свое имущество опознали и забрали уже три человека.