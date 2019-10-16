Лиса прогулялась по взлетной полосе в Шереметьево. Пилотам пришлось подождать

В московском аэропорту Шереметьево лиса выбежала на взлетно-посадочную полосу, прошмыгнув прем перед носом у Boeing 747 °F ABC. Видео из кабины пилотов появились в соцсетях.

Самолет стоял, готовясь ко взлету, когда дикое животное продефилировало прям по полосе. Когда рев моторов усилился, лисица испугалась и побежала подальше в поле.

30 сентября в другом столичном аэропорту пассажиры сняли появление лисы прямо в терминале. Эта хищница забежала прям в Домодедово, погуляла по багажной ленте и, видимо, не найдя для себя ничего интересного, покинула терминал.

Очевидцы предположили, что лиса просто опоздала на свой рейс.