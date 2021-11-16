Лингвисты установили, как люди из разных стран могут понимать друг друга

Немецкие специалисты Общего лингвистического центра имени Лейбница провели необычное исследование, в ходе которого выяснили, как люди из разных стран реагируют на выдуманную речь. Они пришли к выводу, что люди, говорящие на разных языках, воспринимают выдуманные слова одинаково. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Planet Today.

Респондентам предложили рассказать о своих ассоциациях к выдуманным словам «буба» и «кики». Выяснилось, что 72% опрошенных воспринимают слово «буба» как предмет острой формы, а «кики» как нечто острое. Всего в эксперименте принимали участие 900 добровольцев, разговаривающих на 25 языках с разными системами письменности.

«Люди могут использовать даже бессмысленные слова для того, чтобы пробуждать в сознании те или иные понятия», — отметили специалисты.

Ранее филолог, лингвист Людмила Зубова раскритиковала идею об ограничении использования вульгаризмов в языке. Специалист отметила, что русский язык обладает небольшим процентом заимствованных слов и не нуждается в искусственном ограничении.