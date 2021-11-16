Лингвисты установили, как люди из разных стран могут понимать друг друга
Лингвисты из Германии выяснили, что люди из разных стран одинаково реагируют не выдуманные слова
Немецкие специалисты Общего лингвистического центра имени Лейбница провели необычное исследование, в ходе которого выяснили, как люди из разных стран реагируют на выдуманную речь. Они пришли к выводу, что люди, говорящие на разных языках, воспринимают выдуманные слова одинаково. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Planet Today.
Респондентам предложили рассказать о своих ассоциациях к выдуманным словам «буба» и «кики». Выяснилось, что 72% опрошенных воспринимают слово «буба» как предмет острой формы, а «кики» как нечто острое. Всего в эксперименте принимали участие 900 добровольцев, разговаривающих на 25 языках с разными системами письменности.
«Люди могут использовать даже бессмысленные слова для того, чтобы пробуждать в сознании те или иные понятия», — отметили специалисты.
Ранее филолог, лингвист Людмила Зубова раскритиковала идею об ограничении использования вульгаризмов в языке. Специалист отметила, что русский язык обладает небольшим процентом заимствованных слов и не нуждается в искусственном ограничении.