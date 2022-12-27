Интересное 27 декабря 2022, 04:23 Лингвисты назвали главные слова 2022 года «Известия»: главные слова в 2022 связаны со спецоперацией и международными отношениями freepik

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Минувший год пополнил лексикон россиян новыми выражениями, большинство из которых оказались связаны с конфликтом на Украине. Лингвисты и филологи назвали «Известиям» главные слова 2022 года.

Начиная с февраля, важным в России стало новое слово «спецоперация». Вместе с ним популярность набрали «денацификация» и «демилитаризация».

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Профессор Института журналистики и литературного творчества Константин Ковалев-Случевский предположил, что «спецоперация», скорее всего, станет словом года и как самое употребляемое в СМИ и мессенджерах. Рядом с ней будет стоять не менее популярное слово «мобилизация».

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Также эксперты отмечают плотно вошедшие в речь выражения — «прилеты» (имеется ввиду обстрелы), «новые территории» и «киевский режим».

Лингвисты считают, что ковидная тема тоже до сих пор актуальна. Выражение «антиковидные меры» оставалось значимым и в этом году. Кроме того, названия различных штаммов вошло в речь и умы жителей страны — особенно крепко зацепился «омикрон».

Понятие «отмены культуры» пришло с Запада, где повсеместно стали выражать свою позицию отменой культурных мероприятий и игнорированием неугодных персон.

Филологи считают, что большинство новых слов и выражений надолго не задержатся в нашем языке и уйдут из речи вместе с источником, породившим их.