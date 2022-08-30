Лигу киберспорта организуют в Губкинском

Городская лига киберспорта появится в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа. На данный момент власти заняты подготовкой необходимых документов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Накануне в городе подошел к концу турнир киберспорта. Соревнования длились на протяжении двух недель. Площадку для мероприятия предоставил местный компьютерный клуб. Всего в соревнованиях приняли участие 24 команды. Победителей наградили денежным призом в размере 50, 25 и 15 тысяч рублей. В дальнейшем из лучших игроков огранизуют сборную.

«Киберспорт — это шаг в будущее развития всего мира, технологии развиваются, скоро все будет удаленно: роботы, солдаты. Нужны такие специалисты, как вы», — рассказал глава города Андрей Гаранин.