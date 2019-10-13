Лига любителей вредной еды появилась в Instagram

В социальной сети Instagram множатся аккаунты, где люди не стесняются того, что едят. А едят они много, вкусно и не слишком полезные продукты. Точнее совсем не полезные: чипсы, пирожные, попкорн и так далее. Это их протест против веганов и людей, которые хотят казаться веганами.

Еще несколько лет назад термин «растительный» был очень модным. Да и в 2019 году многие блогеры и просто пользователи соцсетей ставят хэштеги, говорящие об их любви к рукколе, огурцам и всевозможным фруктам. Только хэштег #plant использован на платформе более 24 миллионов раз! На волне моды на веганство и вегетарианство рынок растительного сырья в Великобритании достиг рекордных показателей.

Но все эти инстаграммеры-веганы не всегда настоящие. Автор Серена Коди на портале Metro опубликовала историю, в которой рассказала о весьма эффектной дамочке. Эта женщина за обедом пробовала абсолютно все мясные блюда. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы Серена случайно не зашла в ее Instagram. Там мадам с хорошим аппетитом ратовала за отказ от животных белков и гордо писала о том, что является веганом.

Но есть люди, которые ведут совершенно иной образ жизни. Они намеренно демонстрируют свою любовь к сладким, соленым, острым и крайне вредным продуктам. Такие пользователи соцсети даже объединились в своеобразную лигу, которые не пытаются казаться лучше, чем они есть. Это снекфлюэнсеры.

В их аккаунтах сотни тысяч подписчиков, которые не устают рекомендовать интересные снеки и их сочетания. Например, медовый хлеб с вареньем из ежевики, чипсы со вкусом огурцов, курица в дуэте с зерновыми вафлями. В своей статье Серена Коди утверждает: популярность этих пользователей объясняется очень просто. Люди просматривают эти посты и перестают себя ругать, что поленились сходить на очередную тренировку в спортзал или приготовить смузи из сельдерея на завтрак.

«Единственный вариант обжорства, от которого не стыдно и от которого нельзя поправиться, — просмотр подобных страниц», — утверждает Серена.

Один из членов Лиги любителей вредной еды признался, что делает много постов с нездоровой пищей. Это для него источник вдохновения и позитивных эмоций. Однако парень добавил: «Лично я в диеты не верю. Все в жизни должно быть в меру. Это мой девиз».

Кстати, картофельные чипсы со вкусом молочного шоколада действительно существуют.