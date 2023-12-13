Интересное 13 декабря 2023, 13:59 Life: женщины с низкой самооценкой часто произносят фразу «мне просто повезло»

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Женщина, в разговоре у которой часто присутствует фраза «мне просто повезло», скорее всего, имеет низкую самооценку. Об этом написал Life, ссылаясь на мнения психологов.

Представительницы прекрасного пола с подобными высказываниями не умеют принимать комплименты и похвалу.

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По словам психолога Ольга Романив, еще одна фраза, выдающая неуверенность в себе, звучит так: «Это только моя вина!».

«Чтобы бороться с мнением толпы, нужно обладать своим. Но у дамы с низкой самооценкой его нет и в помине», — добавила специалист.