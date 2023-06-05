Интересное 05 июня 2023, 12:09 Life: зарубежные ученые воссоздали лицо правителя Тутанхамона

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Зарубежным ученым удалось воссоздать настоящее лицо фараона Древнего Египта Тутанхамона, правившего приблизительно в 1332-1323 годах до нашей эры. Об этом сообщил Life.

Специалисты опирались на данные всех подробнейших измерений лица правителя. На их основе с помощью трехмерного изображения головы ученые полностью воссоздали образ фараона.

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Отмечается, что при попытке восстановить черты лица Тутанхамона учитывались высота ушей, форма носа, положение глазных яблок и толщина губ.