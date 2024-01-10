Интересное 10 января 2024, 11:34 Life: в Домочадцев день 10 января наши предки переходили к более тяжелой пище, выставляя на стол мясо

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Домочадцев день — старинный народный праздник для всей семьи, который на Руси праздновали 10 января. Иначе его называли Рождественский мясоед, когда христиане переходили к более тяжелой пище, выставляя на стол мясо, написал сайт Life.

У наших предков появлялась на столе свинина, дичь и другие виды мяса. Однако такая традиция не отменяла еженедельный пост по средам и пятницам.

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Добавление в рацион мясных блюд означало, что в скором времени начнутся тяжелые работы в полях.