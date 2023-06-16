Интересное 16 июня 2023, 11:39 Life: управляющие компании стали чаще обращаться в суды по поводу несогласованного остекления балконов

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В преддверии летнего сезона многие россияне заменили остекление своих балконов. На фоне этого управляющие компании (УК) стали чаще обращаться в суд по повросам незаконного и несогласованного остекления, сообщил Life.

Такая реакция УК объясняется тем, что проверяющие инстанции начали штрафовать их за нарушение архитектурного облика зданий. При этом ситуация во многом зависит от желания компаний привести все конструкции в надлежащий вид.

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Отмечается, что перед остеклением собственникам квартир необходимо ознакомиться с установленными в конкретном регионе правилами.