11 января 2024, 21:02
Life: ученые предположили, что на глубине у спутника Сатурна начинается вода
Спутник Сатурна Титан давно представляет интерес для ученых со всего мира. Это единственная во всей Солнечной системе луна, имеющая полноценную и даже очень плотную атмосферу. Планетологи предполагают, что на глубине в сто километров там начинает вода, написал Life.
Вода сохраняется, преимущественно, в виде льда с жидкой прослойкой. По внутренней структуре Титан похож на другой спутник Сатурна — Энцелад, и спутник Юпитера — Европу. И тот и другой покрыты льдом полностью.
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Ученые также выяснили, что никаких ядовитых веществ в атмосфере Титана нет. Она состоит из азота, и еще несколько процентов содержимого составляет метан.
Ученые
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