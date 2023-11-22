Интересное 22 ноября 2023, 13:02 Life: стричь волосы и ногти 22 ноября — плохая примета

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На Руси 22 ноября отмечали День Матрены зимней, и с ним были связаны многие приметы. Об этом сообщил Life.

Так как в это время уже традиционно наступали холода, в День Матрены зимней готовили валенки, сани и теплую одежду. А вот любой тяжелый труд был под запретом. Также нельзя было стричь волосы и ногти, иначе потом человека преследовали бы болезни.

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Были и свои рекомендации. Например, выбрасывать старые вещи.

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