Интересное 24 апреля 2023, 18:24 Life: психологи сервиса «Ясно» рассказали, что в России стало больше людей с выгоранием

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В России увеличилось количество обращений к психологам с проблемой выгорания. Такой информацией поделились специалисты сервисов «Ясно», Zigmund.Online и YouTalk. Об этом сообщил LIFE.

По сравнению с показателями ноября и декабря 2022 года количество обращений с подобной проблемой выросло на 19%. При этом чаще всего люди идут к специалистам в январе и феврале, написал RT.

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Часто проблему не получается распознать и решить самостоятельно. Без помощи специалиста состояние выгоревших начинает лишь ухудшаться, сообщили «Дни.ру».