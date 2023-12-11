Интересное 11 декабря 2023, 12:18 Life: на Степаны-зимние принято гадать на достаток

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На Руси 11 декабря отмечали праздник, который назывался Степаны-зимние, в этот день гадали на достаток. Об этом сообщил Life.

Считалось, что на Степаны-зимние можно узнать, каким будет следующий год в плане финансов. Для этого ходили, например, к колодцу. Если в нем была слышна вода, то и с деньгами проблем не предвидится. Также бросали в сугроб несколько монет. Если первой отыщется мелкая — к долгам, а если крупная — жди достатка.

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