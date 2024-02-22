Интересное 22 февраля 2024, 12:43 Life: глобальное потепление в прошлом могло произойти под действием одной из известных звезд

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Ученые, проведя математические расчеты, пришли к выводу, что глобальное потепление в далеком прошлом могло случиться под действием одной из достаточно известных звезд. Об этом написало издание Life.

Астрономам хорошо известна звезда под названием HD 7977, которая находится почти в 247 световых годах от нас. Ее масса равна примерно массе нашего Солнца. Специалисты подсчитали, что приблизительно 2,8 миллиона лет назад она пролетела близко к Солнечной системе и как будто бы задела ее.

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HD 7977 могла изменить степень вытянутости либо округлости планетной орбиты. Это означает, что если орбиту хоть немного вытянуть, то климат начнет меняться по всей планете. По данным ученых, такое могло происходить с Землей не один раз.