Интересное 29 ноября 2023, 12:01 Life: дарение часов на Новый год символизирует отсчет времени до конца жизни

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Подарить близкому родственнику или другу часы в год Зеленого Дракона — не самая лучшая идея. Есть примета, что их дарение символизирует отсчет времени до конца жизни, написал Life.

В японском языке слово «часы» звучит так же, как и слово «смерть». Некоторые люди верят в примету, которая гласит, что подарок в виде часов может привести к несчастьям и бедам в жизни человека.

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Не стоит дарить часы и тем, кто собирается в дальнее пушествествие. Этот подарок будет ассоциироваться с отсчетом времени перед разлукой.