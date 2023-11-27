Интересное 27 ноября 2023, 10:35 Life: 27 ноября в день памяти апостола Филиппа нельзя ссориться и выяснять отношения

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В день памяти апостола Филиппа, одного из 12 учеников Христа, которого православные верующие вспоминают 27 ноября, следует пригласить за стол родных и близких. Об этом рассказал Life.

На Филиппово заговенье ни в коем случае нельзя выяснять отношения и ссориться. Верующие считали, что чем богаче блюда выставлены на стол в этот день, тем больший достаток будет ждать семью в будущем.

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Ясный день 27 ноября будет сулить морозную зиму, а иней на деревьях утром — хороший урожай в будущем году.

В России 27 ноября отмечают День морской пехоты, а во всем мире празднуют День гитариста.