Интересное 03 февраля 2023, 17:18 Льготную программу перелетов с Дальнего Востока продлили до 2025 года

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Программу субсидированных перелетов с Дальнего Востока продлили в России. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на PROkhab.ru.

На данный момент программа распространяется на 37 социально значимых маршрутов. Теперь она будет действовать до 2025 года.

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В прошлом году перелетами по льготной программе воспользовались свыше 350 тысяч человек, сообщил телеканал «Хабаровск».

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В текущем году из бюджета на поддержку программы выделят около шести миллиардов рублей.