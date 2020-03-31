31 марта 2020, 21:40
Летчик-космонавт Джанибеков рассказал об изоляции в космосе
Генерал-майор авиации Владимир Джанибеков рассказал, что не понимает людей, которым скучно сидеть дома. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, «у нормального человека такой проблемы быть не должно», потому что «всегда есть много возможностей себя развлечь, чем-то озаботиться, какую-то заморочку самому себе придумать, например, научиться правильно подтачивать карандаши, не прибегая к трудовым инструментам».
«Никто нас никогда не готовил к длительному пребыванию в космосе. Раз уж избрал себе такую профессию, значит, знал, на что шел. Так что мы сами готовились, настраивались на предстоящую работу на орбитальной станции. У нас всегда была самоподготовка. Никакие психологи с нами не работали», — рассказал он о своей работе космонавтом.