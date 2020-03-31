Летчик-космонавт Джанибеков рассказал об изоляции в космосе

По его словам, «у нормального человека такой проблемы быть не должно», потому что «всегда есть много возможностей себя развлечь, чем-то озаботиться, какую-то заморочку самому себе придумать, например, научиться правильно подтачивать карандаши, не прибегая к трудовым инструментам».

«Никто нас никогда не готовил к длительному пребыванию в космосе. Раз уж избрал себе такую профессию, значит, знал, на что шел. Так что мы сами готовились, настраивались на предстоящую работу на орбитальной станции. У нас всегда была самоподготовка. Никакие психологи с нами не работали», — рассказал он о своей работе космонавтом.