Летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал о специфике профессии и видах из космоса

Герой России Андрей Борисенко рассказал о специфике профессии космонавта, а также о впечатлении, которое производит вид Земли из космоса. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам Борисенко, самое сложное в профессии — это дойти до полета в космос и не сломаться.

«Важно понимать, что время, необходимое для прохождения этого пути — очень долгое. То есть от момента отбора в отряд космонавтов до выполнения первого космического полета проходит, как правило, пять-семь лет. Есть даже такой своеобразный антирекорд — я знаю космонавта, который первый свой космический полет ждал 12 лет», — рассказал летчик-космонавт.

Он отметил, что во время первой командировки больше всего был поражен состоянием невесомости и завораживающему виду Земли.

«И, конечно, не менее поражает и воодушевляет вид Земли из космоса. Он совершенно потрясающий. Наверное, в первую очередь, это обуславливается тем, что в полной его красоте ты можешь увидеть его только своими глазами с борта космического корабля. К сожалению, ни видеоматериалы, ни фотоматериалы не передают всего того впечатления и всей той красоты, которая есть на самом деле», — добавил Борисенко.