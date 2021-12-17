Летающего робота-гуманоида разработали в Италии

В Италии накануне представили человекоподобного робота iRonCub, который способен летать. Разработкой занимались специалисты Итальянского технологического института (IIT), написал научный журнал IEEE Spectrum.

Робота-гуманоида оснастили ракетными двигателями, встроенными в его спину и руки. Благодаря этому он может легко передвигаться и быть маневренным на любой местности. Лицо робота сделали похожим на кукольное, сообщила «Политика сегодня».

Итальянские специалисты встроили в рюкзак гуманоида несколько моторов, а ноги изготовили из особого огнеупорного материала. В будущем его версии будут покрывать жаропрочным сплавом.

Итальянские ученые надеются, что такой робот сможет участвовать в спасательных операциях, например, во время ликвидации последствий стихийных бедствий. Также его хотят применять для работы в труднодоступных местностях.