Лес на стадионе. В Австрии откроется масштабная экологическая инсталляция

Швейцарский художник Клаус Литтманн придумал инсталляцию, показывающую важность проблемы вырубки деревьев — лес на поле стадиона. Свою работу он реализовал на «Вертерзе-Штадионе» в австрийском городе Клагенфурте.

Экологическая инсталляция получила название «Нескончаемое притяжение природы», пишет портал Sports.ru.

Автор проекта вдохновился одноименным карандашным рисунком австрийского художника Макса Пайнтнера, который получил известность в 70-х годах прошлого столетия своими саркастическим работам. Рисунки Пайнтнера и в наши дни являются символами местного экологического движения.

Рисунком, вдохновившем Литтмана, Пайнтнер хотел показать, что из-за вырубки лесов деревья в скором времени станут таким редким зрелищем, что люди будут любоваться на них, как на зрелище вроде футбола. По мнению художника, на Земле деревья останутся только в таком формате.

Выставка «Нескончаемое притяжение природы» с воскресенья, 8 сентября, и продлится до 27 октября. Отмечается, что на это время местная «Аустрия», которая выступает во втором австрийском дивизионе, переедет с 30-тысячного «Вертерзее» (который получил свое название в честь озера, на берегу которого находится Клагенфурт) на двухтысячный стадион.