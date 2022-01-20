Леопард утащил козу и попытался украсть барана в поселке в Приморском крае

Дальневосточный леопард, занесенный в красную книгу, украл из частного хозяйства козу и попытался поступить так же с бараном. Все произошло в Приморском крае, о чем РИА «Новости» рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

«Осенью прошлого года дальневосточный леопард попытался добыть барана, но испугался хозяев и скрылся в лесу. Хотя баран был еще жив, его пришлось зарезать. Через три недели пятнистая кошка унесла в лес козу и с тех пор не показывалась», — описали проделки хищника в пресс-центре организации.

Позже АНО «Дальневосточные леопарды» компенсировала ущерб фермерам, купив им нового барана и козу, потому что причастность животного удалось доказать и потому что животные паслись на огражденной территории.

Ученые объяснили, что такие случаи вполне возможны в местах обитания хищников. В данном случае решающим фактором стало то, что в непосредственной близости от участка находился лес. Обычно леопард охотится в этой местности за косулями, но баран и коза в этот раз оказались более легкой добычей.