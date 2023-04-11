11 апреля 2023, 15:04
Lenta.ru: постоянный шум и бюрократия являются основными минусами жизни в Барселоне
Основными минусами жизни в Барселоне является отсутствие парковок, нескончаемый шум и бюрократия. Об этом рассказала журналист, блогер и автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова в беседе с Lenta.ru.
По ее словам, многие жители оживленных районов города страдают от многочисленных вечеринок на улице и посторонних звуков. Также минусом жизни в Барселоне является отсутствие открытых парковок - весь город является пешеходным.
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Кроме того, сложности могут возникнуть при желании получить какой-либо документ из-за отсутствия гибкости в системе госорганов.
Испания
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