Интересное 11 апреля 2023, 15:04 Lenta.ru: постоянный шум и бюрократия являются основными минусами жизни в Барселоне

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Основными минусами жизни в Барселоне является отсутствие парковок, нескончаемый шум и бюрократия. Об этом рассказала журналист, блогер и автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, многие жители оживленных районов города страдают от многочисленных вечеринок на улице и посторонних звуков. Также минусом жизни в Барселоне является отсутствие открытых парковок - весь город является пешеходным.

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Кроме того, сложности могут возникнуть при желании получить какой-либо документ из-за отсутствия гибкости в системе госорганов.