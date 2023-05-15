15 мая 2023, 12:00
Lenta.ru: лучшей компанией для большинства испанцев является их вторая половинка
Большинство испанцев предпочитают проводить свой идеальный день наедине с любимым человеком. Об этом сообщила блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова в беседе с Lenta.ru.
По ее словам, почти 25% испанцев определяют свой идеальный выходной день спокойным и домашним, лучшей компанией для них является вторая половинка.
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Блогер отметила, что в домашних условиях местные жители больше всего любят смотреть фильмы, читать книги и приглашать друзей на ужин.
Испания
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