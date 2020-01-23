Ленинградский зоопарк пригласил посетителей на экскурсию, посвященную его работе в блокаду

Гостей зоопарка приглашают посетить экскурсию музея, посвященного работе Ленинградского зоопарка в годы блокады.

В годы Великой Отечественной войны Ленинградский зоопарк продолжал работу. Самых ценных животных отправили в эвакуацию. Среди них были змеи, дрессированные волки из Театра зверей, страус, носорог, крокодил и другие, которых можно было перевезти в поезде. Позже эвакуированных животных так и оставили в казанском зоосаде.

Символу работы зоопарка в блокаду бегемотихе Красавице, слонихе Бетти и многим другим животным повезло меньше.

Из-за близости к Петропавловской крепости Ленинградский зоопарк не раз подвергался авианалетам и бомбежкам. Животные погибали, получали травмы и сбегали из разрушенных помещений.

Отмечается, что многих взрослых хищников пришлось усыпить, чтобы они не вырвались в город после разрушения зданий при бомбежках.

«Сотрудникам приходилось жить на территории зоопарка, ведь налет мог случиться в любой момент. В небольшой комнатке отделена жилая часть, поскольку люди здесь жили со своими детьми. Если посмотреть на послевоенную фотографию 1945 года, то можно увидеть, что большинство сотрудников — это женщины и пожилые мужчины, которые не смогли уйти на фронт», — рассказала начальник просветительского отдела Ленинградского зоопарка Светлана Александрова.

В военные годы на территории зоопарка выращивали овощи и косили сено. Однако этого не хватало, чтобы прокормить животных.

«Продовольствия очень не хватало. От голода умирали и люди, и животные. Хотя правительство, жители города очень помогали. Основную часть рациона животных составляли распаренные опилки различных деревьев плодовых пород. Их вываривали до состояния клейстера и туда добавляли немного жмыха, капустного листа, который разрешали брать на полях. Все, что было более или менее подходящее по рациону, туда бросали. Хищники этого не ели. Посыпали даже для запаха костной мукой, но на это они не зарились. Придумали хитрость: кашу зашивали в шкуру и подкидывали в клетку. Хищник видел, что что-то маленькое мохнатое катится, думал, что это мышка, хватал и быстро проглатывал», — поделилась Александрова.

И даже в таких тяжелых условиях театр зверей выезжал в школы с представлениями.

Восстановить зоопарк после блокады помогали как могли.

«При освобождении города здесь проходили советские войска. Во время войны практически в каждом армейском подразделении был свой зверек-талисман: лисенок, медвежонок, волчонок — все, кого могли подобрать. Видя, в каком бедственном положении находится зоопарк, они этих животных отдавали. За счет местной фауны коллекция зоопарка пополнилась. Уже после войны появилась возможность закупать животных у других зоопарков», — рассказала начальник просветительского отдела.