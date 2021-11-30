«Ленфильм» привлек волонтеров к созданию новой трехмерной панорамы

На территории киностудии «Ленфильм» ведется работа по созданию новой трехмерной панорамы «Пропавшие в кинохронике». К проекту привлекли волонтеров. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Работы длятся уже четыре месяца. Волонтеры создают эскизы живописного фона, создают рельеф гор, а также рисунки «под мрамор».

«Для нас это тоже интересный опыт, приятно общаться с волонтерами, смотреть на их реакцию от проекта, и ведь это реальная помощь. Мы рады, что можем предоставить возможность желающим стать частью проекта за счет такой волонтерской практики», — рассказала пресс-секретарь команды «Невский баталист» Маргарита Попова.