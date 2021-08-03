Лемур из зоопарка Петербурга начал использовать черепаху как личный транспорт

Лемур, проживающий в Ленинградском зоопарке, начал использовать шпороносную черепаху в качестве личного транспорта. Видеоролик с поездками зверька опубликовали сотрудники зоопарка в Instagram. Об этом сообщили «Невские новости».

Лемур проживал с черепахой в одном вольере. Он забрался на спину к своей соседке и путешествовал по клетке.

«Покатай меня, большая черепаха!» — подписали сотрудники зоопарка.

Шпороносные черепахи являются третьими по величине в мире среди сухопутных рептилий. В летний период они живут в зоопарке вместе с лемурами.