«Легенда рингтонов» Crazy Frog выпустил первый за 11 лет клип

Персонаж Crazy Frog, выглядящий как синий лягушонок, выпустил новый сингл впервые за 11 лет. Это мэшап из песни «It’s Tricky» группы RUN DMC и рэперши Millie B «M to the B».

В новом клипе знаменитый лягушонок едет в воздухе над пустыней, встречается с роботами и в конце концов отправляется в космос на ракете Space Y. Достигнув космических просторов, лягушонок катапультируется и плавает в безвоздушном пространстве.

Слова в мэшапе принадлежат американской рэп-группе RUN DMC, а музыка была взята из песни рэперши Millie B «M to the B». Благодаря этой композиции Crazy Frog видео тиктокера Бэллы Порч стало вирусным. В прошлом году ее ролик набрал в TikTok более 30 миллионов лайков.

Синий лягушонок превратился в символ кнопочных телефонов после выхода клипа на ремикс «Axel F» в 2005 году. Однако тренд на популярные мелодии для таких телефонов закончился вместе с их уходом. В ноябре в официальном Twitter-аккаунте Crazy Frog появилось объявление, что в скором времени выйдет новый сингл.