19 февраля 2020, 01:37
Легенда австралийских аборигенов оказалась событиями, произошедшими 37 тысяч лет назад
Ученые изучили легенду австралийских аборигенов и пришли к выводу, что сотни поколений передавали из уст в уста рассказ о реальных событиях. Об этом сообщили «Актуальные новости».
Согласно легенде, один из четырех великанов, путешествующих по земле, стал гигантской горой Будж-Бим и стал извергать лаву.
Специалисты заявили, что вокруг горы, о которой говорится в легенде, действительно существует лавовое плато. Оно сформировалось 37 тысяч лет назад при извержении вулкана, сообщило ИА Nation News.