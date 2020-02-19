    19 февраля 2020, 01:37

    Легенда австралийских аборигенов оказалась событиями, произошедшими 37 тысяч лет назад

    Ирина Нагайникова

    Ученые изучили легенду австралийских аборигенов и пришли к выводу, что сотни поколений передавали из уст в уста рассказ о реальных событиях. Об этом сообщили «Актуальные новости».

    Согласно легенде, один из четырех великанов, путешествующих по земле, стал гигантской горой Будж-Бим и стал извергать лаву.

    Специалисты заявили, что вокруг горы, о которой говорится в легенде, действительно существует лавовое плато. Оно сформировалось 37 тысяч лет назад при извержении вулкана, сообщило ИА Nation News.