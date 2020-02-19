Легенда австралийских аборигенов оказалась событиями, произошедшими 37 тысяч лет назад

Согласно легенде, один из четырех великанов, путешествующих по земле, стал гигантской горой Будж-Бим и стал извергать лаву.

Специалисты заявили, что вокруг горы, о которой говорится в легенде, действительно существует лавовое плато. Оно сформировалось 37 тысяч лет назад при извержении вулкана, сообщило ИА Nation News.