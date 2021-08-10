Ледовый дворец в Надыме вновь начнет работу

Ремонт Ледового дворца в Надыме подошел к концу. Работа начнется в конце текущей недели. Об этом сообщило «Север-Пресс».

О завершении строительства рассказал губернатор Дмитрий Артюхов во время встречи с горожанами в ходе автотурне по региону. Жители города рассказали, что хотели бы такой же центр единоборств «Северный характер», как в Салехарде.

«Знаю, что в Надыме сильная борьба, спортсмены побеждают на различных турнирах. Вопрос с „Северным характером“ будем решать. Насколько быстро мы это сделаем, пока не знаю. В течение четырех-пяти лет проект можно было бы запустить», — сообщил Дмитрий Артюхов.