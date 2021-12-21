21 декабря 2021, 18:49
Ледокол «Арктика» взял под проводку караван из четырех кораблей
Головной универсальный атомный ледокол «Арктика», который принадлежит компании ФГУП «Атомфлот», сопроводил караван из четырех кораблей. Они перевозят груз для инвестиционных проектов на Чукотке. Об этом сообщили «Дни.ру».
В состав каравана входят «Юрий Аршеневский», «Полар Кинг», «Инженер Трубин» и дизельный ледокол «Капитан Драницын». Дорога до пункта назначения займет 20 суток.
«Проводка каравана в восточном направлении станет первой для головного универсального атомного ледокола „Арктика“. Результаты рейса будут изучены специалистами предприятия и станут использоваться в качестве рекомендаций при переходе к круглогодичной навигации», — рассказал генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.