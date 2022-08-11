Ледники в Антарктиде стали таять в два раза быстрее

Ученые NASA из Южной Калифорнии выяснили, что таяние ледников Антарктиды идет значительно быстрее, чем предполагали ранее. Новое исследование показывает, что из-за масштабного разрушения ледника значительное повышение уровня моря может произойти в ближайшие десятилетия. Работа опубликована в журнале Nature.

Ледяной покров в Антарктиде ежегодно увеличивается примерно на две тысячи кубических километров в результате осадков, примерно такой же объем льда теряется из-за сброса твердого льда в океан. Исследование ученых показали, что ледники теряют массу ускоренными темпами, тем самым повышая уровень моря.

Антарктида ежегодно с 1997 года теряла 36,7 тысячи квадратных километров (около 1,9%) шельфовых ледников, которые подпирают ледовые массы на суше. Эти потери не будут восстановлены за счет осадков, считают специалисты-климатологи.

Линия заземления шельфовых ледников отступает к берегам, а воды Южного океана все сильнее подмывают их подошву, что приводит к ее истончению. По данным ученых, общая потеря массы превышает ранние оценки почти вдвое.