21 февраля 2020, 16:10
«Ледяные посиделки» вызвали массу эмоций у пользователей Twitter
В Twitter один из пользователей опубликовал интересное фото. Пользователи уже назвали его «ледяные посиделки». У всех снимок вызывает разные эмоции. Об этом написал «Царьград».
«Это просто сосульки. На ступени крыльца с крыши накапало. Автора фото не знаю, нашла в интернете», — такая подпись сопровождает фото.
Фото вызвало различные мнения у людей: одни говорят, что это мило, другие — жутко, третьи — грустно.
«Какой-то жуткий сюр», — считает @Kortes133
«Заседание сосулек на тему " Почему нет зимы?», — предполагает @ZoyaZaya1
«Грустное фото…», — отмечает @AllunchA