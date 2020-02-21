«Ледяные посиделки» вызвали массу эмоций у пользователей Twitter

«Это просто сосульки. На ступени крыльца с крыши накапало. Автора фото не знаю, нашла в интернете», — такая подпись сопровождает фото.

Фото вызвало различные мнения у людей: одни говорят, что это мило, другие — жутко, третьи — грустно.

«Какой-то жуткий сюр», — считает @Kortes133

«Заседание сосулек на тему " Почему нет зимы?», — предполагает @ZoyaZaya1

«Грустное фото…», — отмечает @AllunchA