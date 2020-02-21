    21 февраля 2020, 16:10

    «Ледяные посиделки» вызвали массу эмоций у пользователей Twitter

    Анастасия Кременчугская

    В Twitter один из пользователей опубликовал интересное фото. Пользователи уже назвали его «ледяные посиделки». У всех снимок вызывает разные эмоции. Об этом написал «Царьград».

    «Это просто сосульки. На ступени крыльца с крыши накапало. Автора фото не знаю, нашла в интернете», — такая подпись сопровождает фото.

    Фото вызвало различные мнения у людей: одни говорят, что это мило, другие — жутко, третьи — грустно.

    «Какой-то жуткий сюр», — считает @Kortes133

    «Заседание сосулек на тему " Почему нет зимы?», — предполагает @ZoyaZaya1

    «Грустное фото…», — отмечает @AllunchA