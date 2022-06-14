Леди Гага начала переговоры о роли Харли Квинн в сиквеле «Джокера»

Американская певица и актриса Леди Гага может исполнить роль Харли Квинн в продолжении фильма «Джокер». Исполнительница уже начала участвовать в переговорах с создателями проекта. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Новая картина, режиссером которой выступит Тодд Филлипс, выйдет под названием «Джокер: безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux). Наименование является отсылкой на медицинский термин «общий психоз». В таком состоянии двое или несколько людей одновременно испытывают одинаковые галлюцинации или совместно погружаются в состояние бреда.

Данная картина станет продолжением нашумевшего «Джокера», главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс. Работа не относится к другим картинам Warner Bros. по комиксам DC, где роль подруги злодея исполняет Марго Робби. Если сделка пройдет удачно, Леди Гага предстанет на экранах в роли доктора Харлин Фрэнсис Квинзель.