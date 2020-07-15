Лапу динозавра, жившего 115 миллионов лет назад, нашли в Бразилии

Специалисты рассказали, что останки сохранились в слое темного сланца на руднике Педра Бранка в штате Сеара. Их обнаружил местный житель еще 12 лет назад. Весь этот период находка извлекалась из окаменелости специалистами.

Когда лапу достали из пород, команда ученых провела микроскопический анализ тканей. Они выяснили, что лапа принадлежит представителю ранее неизвестного вида. Его назвали Aratasaurus museunacionali, пишет сайт «Мир 24».

Уточняется, что динозавр погиб, не достигнув взрослого возраста. Его рост был более трех метров, вес составлял приблизительно 34 килограмма. Он относился к подотряду тероподов. Это хищники, у которых как у птиц были полые кости и трехпалые задние конечности.

Ученые отметили, что образец уцелел во время сильного пожара, который произошел в Национальном музее в Рио-де-Жанейро два года назад.