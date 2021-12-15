Лапша быстрого приготовления доведет россиян до болезней и ожирения

Любители китайской лапши рискуют заболеть ожирением и сахарным диабетом второго типа. Об этом интернет-порталу «Ридус» рассказала гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

«Это однообразное питание, в котором не содержится белков, в нем нет клетчатки, только рафинированные углеводы. Увлечение лапшой сначала приведет к избыточной массе тела, затем к ожирению, а после — к диабету. Это такое отношение к себе как к мусорной корзине. Если человек позволяет некачественные продукты в себя запихивать, он закладывает некачественный фундамент», — заявила врач.

По словам Диановой, обилие китайской лапши в рационе также увеличивает риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. Виной тому — даже не сама лапша, а соли и острые приправы из пакетика, которые в нее обычно добавляют. Именно в них содержатся усилители вкуса, эмульгаторы, красители и консерванты. А вот полезных и натуральных элементов нет вообще — с этим согласны большинство российских медиков.

«Человек голод этим удовлетворит, но не получит биологически активных веществ, витаминов, макроэлементов. В лапше быстрого приготовления большая концентрация соли, что вредно для гипертоников и людей, склонных к повышению давления. При таком питании активно выводится калий из организма, а это чревато нарушением в работе сердечно-сосудистой системы», — предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Особенно китайская лапша опасна для людей старше 35 лет, уверены специалисты. Если употреблять ее постоянно, проблемы со здоровьем неизбежны.

Как отметил «Коммерсант», в этом году в России рекордно увеличились продажи лапши быстрого приготовления — на 11%. За это время в стране купили более двух миллиардов упаковок. Продавцы предположили: связано это не только с попытками сэкономить на продуктах, но и с банальной ленью. Многие россияне расслабились на «удаленке», а после возвращения в офисы не захотели самостоятельно готовить себе качественные обеды.