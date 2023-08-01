01 августа 2023, 14:35
Ландшафтный дизайнер Платонова рассказала, как продлить цветение роз
Дизайнер Платонова: необходимо правильно обрезать розы после первой волны цветения
Ландшафтный дизайнер и телеведущая Ольга Платонова в разговоре с Teleprogramma.pro рассказала, что продлить цветение роз поможет правильная обрезка.
Эксперт объяснила, что бутоны следует удалять по мере увядания. При срезании цветка необходимо оставить на самом растении листочек с пятью сегментами. Это касается именно чайно-гибридных роз, добавила Платонова.
Реклама
Если роза имеет несколько бутонов, то срезать их надо по мере отцветания.
Реклама
Реклама