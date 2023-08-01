Интересное 01 августа 2023, 14:35 Ландшафтный дизайнер Платонова рассказала, как продлить цветение роз Дизайнер Платонова: необходимо правильно обрезать розы после первой волны цветения

Читать 360tv в

Ландшафтный дизайнер и телеведущая Ольга Платонова в разговоре с Teleprogramma.pro рассказала, что продлить цветение роз поможет правильная обрезка.

Эксперт объяснила, что бутоны следует удалять по мере увядания. При срезании цветка необходимо оставить на самом растении листочек с пятью сегментами. Это касается именно чайно-гибридных роз, добавила Платонова.

Реклама

Если роза имеет несколько бутонов, то срезать их надо по мере отцветания.